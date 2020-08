"Die Leute sind unglaublich zornig"

Nach der Explosion in Beirut mit mindestens 149 Toten ist es diese Nacht zu Protesten gekommen. "Das Land ist in einer maximalen Wirtschaftskrise, dazu nun die Explosion. Das bringt das Fass zum Überlaufen", so ZDF-Korrespondent Uli Gack aus Beirut.

