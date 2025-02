Mima-Menschen: Ansgar Frommeyer

von Susanna Santina 11.02.2025 | 12:10 |

Ob Flutkatastrophe im Ahrtal, Krieg in der Ukraine oder Überschwemmungen in Valencia – Ansgar Frommeyer ist zur Stelle. Unermüdlich organisiert er Hilfe für Menschen in Not. Doch was treibt ihn an?