Lieferdienst in die Quarantäne

In der Krise gilt es, auch einmal unbürokratische Wege zu gehen. So organisierte die saarländische Gemeinde Wadgassen auf die Schnelle eine Notversorgung für Corona-Risikopatienten und Menschen, die in Quarantäne leben.

Beitragslänge: 4 min Datum: 02.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.04.2021