10 Jahre Völkermord an den Jesiden

von Golineh Atai 02.08.2024 | 12:10 |

Ab dem 3. August 2014 wurden in und nahe der nordirakischen Stadt Sindschar etwa 5.000 Jesiden von der Terrorgruppe IS brutal hingerichtet und fast 7000 Frauen und Kinder entführt. Die Vereinten Nationen wollten das aufarbeiten. Was ist seitdem passiert?