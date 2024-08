Nach Anschlagsgefahr: Taylor Swift setzt Tour fort

von Renee Severin 15.08.2024 | 12:10 |

Zuletzt mussten in Wien alle drei Konzerte abgesagt werden, weil die Sicherheitsbehörden eine erhöhte Gefahr von Anschlägen sahen. Jetzt läuft die Eras-Konzert-Tour des Megastars wieder an - heute Abend in London.