ZDF-Mittagsmagazin vom 1. Oktober 2019

70. Geburtstag Volksrepublik China

Jahrestag der Staatsgründung



Neues Prüfsystem für Pflegeheime

Gesundheitszustand der Heimbewohner



MOMA-Reporter: Pflegekollektive

Krankenpflegerinnen organisieren sich



Lebensweisheiten von Senioren

Weitergabe an die Enkel



Service: Anbieterwechsel Strom & Gas

Was taugen Vergleichsportale?



Gast: Anna Ternheim, Sängerin

Präsentiert ihr siebtes Studioalbum



Leichtathletik-WM in Katar

Hitze und halbleere Stadien