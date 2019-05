Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Mannheim legt gegen München vor

Mannheim ist in der Finalserie der DEL mit 2:1 in Führung gegangen. Die Adler gewannen das dritte Spiel in der Best-of-Seven-Serie gegen den EHC Red Bull München deutlich mit 4:1. Spiel vier steigt am Mittwoch in München.