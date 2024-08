"Am Puls" mit Dunja Hayali

von Dunja Hayali 22.08.2024

Es wird wieder mehr protestiert in Deutschland. Dass das geht, ist ein hohes Gut in unserer Demokratie und nicht unsonst im Grundgesetz verankert. Aber viele der Proteste sind lauter geworden, einige auch radikaler. Was genau hat sich verändert?