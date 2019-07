Ankerzentren: "Gewaltbereiter als gewohnt"

Die Gewalt in Ankerzentren hänge nicht von der Unterbringungsart ab, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU. "Wer in unser Land kommt, muss sich gewaltfrei verhalten."

Beitragslänge: 7 min Datum: 29.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.07.2020