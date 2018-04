Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Abgas-Skandal: "Die Geschichte stinkt"

"Versuche mit giftigen Gasen - an Affen und Menschen - das konnte man sich so vorher nicht vorstellen", so Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen. Man müsse nun klären, wer in den Ministerien verantwortlich ist.