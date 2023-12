Arbeit in Kliniken: "Immer schwieriger"

von Sven Rieken 28.12.2023 | 05:30 |

Fachkräftemangel in Krankenhäusern bringt das Personal an Belastungsgrenzen. ZDF-Reporter Sven Rieken macht sich ein Bild in der Neonatologie im Uniklinikum Eppendorf in Hamburg.