Syrien nach Assad: Ein Land im Umbruch

von Anna Feist 11.12.2024 | 05:30 |

Die Übergangsregierung in Syrien nimmt Gestalt an. Doch Zweifel an echter Freiheit bleiben, während Israel und die Türkei ihre Machtinteressen mit Gewalt verfolgen. Über die aktuelle Lage in Syrien berichtet Anna Feist.