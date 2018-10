Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Völkerrechtlerin: "Kein Interpretationsspielraum"

"Der Asyl-Masterplan von Horst Seehofer lässt sich so nicht umsetzen. Der Innenminister sollte sich an geltendes Recht und nicht an gefühltes Recht halten", sagt Prof. Nora Markard, Völkerrechtlerin.