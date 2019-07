FDP: "Sicherheitsgefühl verbessern"

"Man sollte betonen, dass die objektive Sicherheit in Deutschland eher gestiegen ist", so Stephan Thomae, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP nach der Attacke am Frankfurter Bahnhof.

