"Alle Beteiligten sind jetzt erst einmal erleichtert", so ZDF-Reporter Axel Storm zur Waffenruhe in Nahost. Es gehe jetzt darum, "diese brüchige Waffenruhe am Leben zu halten".

