EuroLeague: Bamberg schlägt Tel Aviv

Der deutsche Meister Bamberg hat dank eines 90:75 über Maccabi Tel Aviv in der EuroLeague weiterhin alle Chancen, in die K.O.-Runde einzuziehen. Drei Plätze müssten sie dafür in noch neun Spielen gut machen.