Niederlage für Alba in Heidelberg

von Sylvia Warnke 01.04.2025 | 05:30 |

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte muss Alba Berlin um den Einzug in die Play-Offs bangen. 86-90 verlieren die Berliner gegen Heidelberg und kassieren ihre fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.