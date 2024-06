Rukwied: "Es braucht einen Politikwechsel"

26.06.2024 | 05:30 |

"Die Ampel hat nicht geliefert. Das Agrarpaket ist Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen", so Joachim Rukwied, Präsident Bauernverband.