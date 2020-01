BAUHAUS LEBT! – Eine Kunstschule wird 100

Vor 100 Jahren gründete Walter Gropius in Weimar eine Kunstschule, die für viele zum Stilführer eines zeitlosen Geschmacks wurde, in Design, Architektur, Kunst. Eine Institution, die in die Welt ausgestrahlt hat – bis heute. Das Bauhaus ging neue Wege, sah die Einheit von Kunst und Technik und revolutionierte das Bauen für alle.