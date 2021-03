Welche Signalwirkung auf Bundesebene hat die Landtagswahl in Baden-Württemberg? Was ist die aktuelle politische Situation dort? Wir sprechen mit der Leiterin des ZDF-Landesstudios in Stuttgart, Eva Schiller.

3 min 3 min 09.03.2021 09.03.2021 Video verfügbar bis 09.03.2022 Video herunterladen