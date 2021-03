BaWü-Kandidaten: Andreas Stoch, SPD

"Wir brauchen die Antriebswende, aber der Prozess muss so organisiert werden, dass es nicht zu sozialen Brüchen kommt", so SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg.

7 min 7 min 09.03.2021 09.03.2021 Video verfügbar bis 09.03.2022 Video herunterladen