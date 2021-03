BaWü-Kandidaten: Hans-Ulrich Rülke, FDP

"Wir setzen auch künftig auf den Verbrennungsmotor", sagt FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Am Verbrennungsmotor hingen in der Region "bis zu 500.000 Arbeitsplätze".

