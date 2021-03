BaWü-Kandidaten: Susanne Eisenmann, CDU

„In einer so schweren Krise sich persönlich zu bereichern, das macht man nicht“, so CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg mit Blick auf Vermittlungsgeschäfte des CDU-Politiker Nikolas Löbel.

