Libanon: "Schwere Angriffe"

04.10.2024 | 05:30 |

So sprechen die libanesischen Behörden "von 37 Toten und 151 Verletzten in den letzten 24 Stunden." Unterdessen sollen Hunderttausende "nach Syrien geflohen sein", berichtet Susana Santina, ZDF-Reporterin in Beirut.