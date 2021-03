Es ist der "Tag des Willens" in Belarus. Präsident Lukaschenko will an diesem Tag auch nur geringste Anzeichen von Protesten unterdrücken. Doch die Opposition hat zu Demonstrationen aufgerufen.

