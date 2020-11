Karten und Kontakt

02.01.2020: MIVA

03.01.2020: Helena Goldt

13.01.2020: Simon Höfele

14.01.2020: Ayo

15.01.2020: YouNotUs & Kelvin Jones

16.01.2020: 2raumwohnung

17.01.2020: Emma Steinbakken

27.01.2020: Luka Sulic

28.01.2020: Wallis Bird

29.01.2020: Kinga Glyk

30.01.2020: Blond

31.01.2020: Clara Louise



10.02.2020: Aṣa

11.02.2020: Santiano

12.02.2020: David Grey

13.02.2020: Daniel Hope



09.03.2020: The Magic Mumble Jumble

10.03.2020: Clueso

12.03.2020: Bombay Bicycle Club

13.03.2020: Ana de la Vega



23.04.2020: Vikingur Olafsson



04.05.2020: Melanie C

05.05.2020: Tim Bendzko

07.05.2020: Nico Santos

22.05.2020: Jasmin Tabatabai



02.06.2020: Tochter

03.06.2020: Lisa Batiashvili

04.06.2020: Hundreds

05.06.2020: Martin Stadtfeld

15.06.2020: Johannes Oerding

16.06.2020: Queenz Of Piano

17.06.2020: Lions Head

18.06.2020: Dorrey Lyles

29.06.2020: Christopher

30.06.2020: Raphaela Gromes



01.07.2020: Lotte

02.07.2020: Frida Gold

03.07.2020: Marquess

13.07.2020: Fidi Steinbeck

14.07.2020: Tom Gregory

15.07.2020: Florian Christl

16.07.2020: Miss Allie

17.07.2020: Damian Lynn

27.07.2020: Anica Russo

28.07.2020: Schumann Quartett

29.06.2020: Christina Rommel

30.07.2020: Malik Harris

31.07.2020: Juan Daniél



10.08.2020: Daði Freyr

11.08.2020: Sofia Portanet

12.08.2020: Alexa Feser

13.08.2020: Emilio

14.08.2020: Goldmeister

24.08.2020: Annett Louisan

25.08.2020: Luca Sestak

26.08.2020: Pianist Sebastian Knauer

27.08.2020: Sophie Hunger

28.08.2020: Elif



07.09.2020: Mélinée

08.09.2020: Roachford

09.09.2020: Nicklas Sahl

10.09.2020: Celina

11.09.2020: KLAN

21.09.2020: Mainfelt

22.09.2020: Wingenfelder

24.09.2020: Fatma Said

25.09.2020: Kicker Dibs



19.10.2020: Christoph Koncz & Mozart-Geige

20.10.2020: Extrabreit

21.10.2020: Zoe Wees

22.10.2020: Tolyqyn

23.10.2020: Revolverheld



16.11.2020: Georg Stengel

17.11.2020: Asya Fateyeva

18.11.2020: Götz Alsmann

19.11.2020: Avi Avital

20.11.2020: Silbermond