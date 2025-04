"Tiny Tina" boxt um historischem Erfolg

von Eike Papsdorf 04.04.2025 | 05:30 |

Die mehrfache Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht trifft am Samstag in Potsdam auf Sumire Yamanaka aus Japan. Im Falle eines Sieges hätte sie die WM-Titel aller vier Boxweltverbände in ihrer Gewichtsklasse.