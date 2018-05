Buchtipps von Peter Twiehaus

Wie in all seinen Krimis zieht Carl Hiaasen kräftig vom Leder gegen Bauspekulanten, bekloppte Touristen und faule Sherriffs, die sein schönes Florida vor die Hunde gehen lassen. So spannend, irrwitzig und lustig wie in Affentheater hat er es aber lange nicht mehr getan: Ein Krimi, in dem der Affe von Johnny Depp eine Rolle spielt, ein großartiger Roman über eine moderne Auswanderin und eine spannende Zukunftsvision, die gar nicht so unwahrscheinlich ist.