Wie Bosz den BVB auf Trab bringen will

„Er ist ein wenig wie Pep Guardiola“, schwärmt Jordi Cruyff, der ihn als Sportdirektor zu Maccabi Tel Aviv lotste. „Peter ist ein Taktik-Fuchs, er liebt das schnelle, kurze Spiel. Er mag es, wenn die Mannschaft Druck ausübt und die Kugel umgehend zurückgewinnt.“ Es gilt die Fünf-Sekunden-Regel, in dieser Zeit sollen seine Akteure einen Ballverlust reparieren. Wenn das funktioniert, sieht es spektakulär aus wie bei Ajax. Es beschwört aber auch Gefahren herauf, wenn nicht alle Spieler konzentriert mitarbeiten. Zumal der BVB nach zwei Jahren im Tuchel-Labor jenem 4-3-3-System beinahe entwöhnt ist, in dem dieser Fußball am besten gedeiht.



Bereits mit 16 beschloss Bosz, nach der aktiven Karriere Coach zu werden. Es ist überliefert, dass er als Feyenoord-Spieler beim Training des Erzrivalen Ajax spionierte, um die Methoden von Louis van Gaal zu studieren. Auf den Trainerstationen bei De Graafschap, Heracles Almelo und Vitesse Arnheim näherte er sich diesem Ideal an. Geprägt hat ihn aber die kurze Zeit in Tel Aviv, weil er dort Jordis Vater traf, die Fußball-Legende Johan Cruyff. „In dieser einen Woche habe ich genug für zehn Jahre gelernt“, sagt Bosz. In Amsterdam setzte er all die Eindrücke um. Das im Schnitt keine 23 Jahre alte Team wurde Zweiter der Eredivisie und stürmte ins Finale der Europa League.



Dabei gestaltete sich schon bei Ajax der Umbruch schwierig, für Bosz-Fußball braucht es Geduld. “Es geht um die Spielweise. Dann kommt das Ergebnis von selbst, wie bei Meistern der Malerei“, wirbt Ted van Leeuwen, Technischer Direktor bei Esbjerg FB, für seinen Freund. Mit seinen Co-Trainern Hendrie Krüzen und Albert Capellas, der sechs Jahre lang beim FC Barcelona Leiter der legendären Nachwuchsakademie La Masia war, arbeitet er hartnäckig daran, den Plan nun auch in Dortmund zu vermitteln. Im Trainingslager in Bad Ragaz unterbrach Bosz immer wieder erläuternd und korrigierend die Einheiten. Tägliches Videostudium soll helfen, das neue Leitbild einzuprägen.