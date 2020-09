"Es geht darum, der Demokratiebewegung endgültig die Kraft zu rauben", so der ZDF-Korrespondent Ulf Röller über die Regierung in China. In den letzten Wochen habe es viele Verhaftungen gegeben.

something 3 min something 25.09.2020 Video verfügbar bis 25.09.2021 Video herunterladen