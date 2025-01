Chrupalla: "Wollen keinen Handelskrieg"

20.01.2025 | 05:30 |

Es gelte "abzuwarten, was Herr Trump in den ersten hundert Tagen auch umsetzt und durchsetzen wird" und "welche konkreten Zölle" gemeint seien, so Tino Chrupalla, Parteivorsitzender der AfD.