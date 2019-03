Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Clan-Kriminalität: "Zu wenig Integrationsleistung"

"Wir haben jetzt in der Konsequenz Parallelgesellschaften - mit allem was dazugehört. Und das macht uns auch in Neukölln richtig Probleme", sagt Falko Liecke (CDU), stellv. Bezirksbürgermeister in Berlin-Neukölln.