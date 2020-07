In Serbien gehen die Proteste gegen die Corona-Politik weiter. Anders in Ägypten - hier wird das Thema weitgehend unterdrückt. Und in Kenia scheint das Virus gerade erst anzukommen.

Datum: 13.07.2020