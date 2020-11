"Kurze und intensive Maßnahmen sind effektiv"

Zum Eindämmen der Corona-Pandemie will der Bund weitere strikte Kontakt- und Quarantänebeschränkungen durchsetzen. "Alles, was Kontakte reduziert, ist effektiv", so der Epidemiologe Prof. Dirk Brockmann von der HU Berlin.

