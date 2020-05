In Indien gab es lange nur wenig bestätigte Corona-Fälle. Nun stiegen die Zahlen in den letzten Tagen deutlich an. Weitere Themen rund um die Corona-Pandemie im Überblick.

Beitragslänge: 1 min Datum: 05.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.05.2021