Zwischen Werkbank und Darts-WM

Glamourshow im Ally Pally und Maloche in der Werkshalle: Gabriel Clemens, genannt "Gaga", ist einer der zwei verbleibenden Deutschen bei der Darts-WM in London. Zwischen seinen Einsätzen reist der Industriemechaniker zurück an seine Arbeitsstätte ins …