Noch 2 Tage

Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Pasquale Aleardi und „Das Pubertier“

„Ich habe in meiner Pubertät freiwillig am Klavier gesessen. Mein Sohn ist ein Jahr alt – mal schauen, wie das in 13 Jahren ist“, erzählt Schauspieler Pasquale Aleardi im moma-Café. Er spielt den Vater in der neuen ZDF-Serie „Das Pubertier“.