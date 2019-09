DDR-Flucht: Züge in die Ferne

Am 30.09.1989 fuhr der erste Sonderzug der Deutschen Reichsbahn mit DDR-Bürgern von Prag in den Westen. Hunderte von Flüchtlingen, die zum Teil wochenlang in der Deutschen Botschaft in Prag gewartet hatten.

