Dean Lewis - "Looks like me"

Mit "Be Alright" gelang dem australischen Singer-Songwriter Dean Lewis 2018 der internationale Durchbruch. Derzeit ist er auf Europa-Tour und legt im moma Café einen Zwischenstopp ein - im Gepäck seine neue Single "Looks like me".

Videolänge: 6 min Datum: 05.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.12.2021 Video herunterladen