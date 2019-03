Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Bi-WM: Denise Herrmann ist Weltmeisterin

Denise Herrmann ist Biathlon-Weltmeisterin in der Verfolgung - ein strahlender Moment bei der WM in Östersund. Es ist der größte Erfolg in ihrer noch jungen Biathlon-Karriere. Dahlmeier holt Bronze.