Dreßen und Sander vor Comeback

Wie steht's um die deutschen Speedfahrer? In wenigen Wochen startet der Weltcup in Lake Louise. Dort will nicht nur Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen nach seiner Verletzung sein Comeback geben.

Datum: 06.11.2019