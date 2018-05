Die Momasurfer Nr. 95

Große und kleine Jungs aufgepasst - jetzt geht es in die Tiefe, genauer gesagt, in den Keller von Joe. Der Kanadier hat nämlich seinen Keller ausgeschachtet. Eigentlich nichts besonderes, nur dass Joe dafür keine herkömmliche Schaufel benutzt hat, sondern Baumaschinen in Modellbaugröße. Mit den funkferngesteuerten Maschinen hat er sämtliche Buddel-, Verlade- und Abtransport-Aufgaben erledigt, die bei so einer Mammutaufgabe eben anfallen. Dafür hat das Ganze auch nur schlappe sieben Jahre gedauert... .