Die richtige Creme für das perfekte Make-Up

Empfindlichen Personen reagieren oft mit Reizungen, vor allem in der Augenpartie. Grund ist eine so genannte "Überpflege" der Haut, die durch die Anwendung von zu vielen Beauty-Produkten entsteht. Vorbeugend Pflegeprodukte und Make up erst 30 Minuten nach dem morgendlichen Gesichtwaschen auftragen. In dieser Zeit kann sich der Säureschutzmantel der Haut erneuern. Um auszuschließen, dass sich Bakterien durch Kosmetik-Schwämmchen und Pinsel verbreiten und so Hautreizungen und Unreinheiten auslösen, diese regelmäßig mit Shampoo waschen und gut trocknen lassen.