Regierung macht Druck vor Diesel-Gipfel

Am Mittwoch tritt in Berlin der sogenannte Diesel-Gipfel zusammen. Bundesregierung, Bundesländer mit Autoindustrie und die Autohersteller wollen nach Wegen aus der Dieselkrise suchen. Die Regierung will der Branche einen Forderungskatalog präsentieren.