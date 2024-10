"Rassistische Äußerungen gegenüber Schwarzen"

Vor 20.000 Anhängern tritt der Ex-Präsident in der demokratischen Hochburg New York auf - begleitet von Elon Musk und seiner Ehefrau Melania. "Es gab rassistische Äußerungen gegenüber Latinos, Schwarzen, Juden und Palästinensern", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.