Neue Probleme bei Dopingtests

Das Kölner Analyselabor hatte die WADA am 19. Januar informiert, dass die neuen Flaschen beim Einfrieren einer Probe manuell geöffnet werden könnten. Die Behälter waren nach dem Doping-Skandal in Russland neu gestaltet worden. Weniger als zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang am 9. Februar sorgen die neuen Probleme für Verunsicherung. "Es gibt Notfallpläne", sagte Thevis im Hinblick auf Gerechtigkeit bei den Dopingproben. Für diese Pläne sei es aber "zu früh", fügte er an. Der Verschluss der neuen Flaschen sei ein "Problem, dass es unbedingt in den Griff zu kriegen gilt", betonte Thevis. Er sagte: "Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass wahrscheinlich kein System manipulationssicher sein kann."