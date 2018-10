Die enorme Anspannung im Vorfeld der Entscheidung ist quasi greifbar. Nichts soll nach außen dringen. Die 14 Mitglieder der Exekutive werden hermetisch abgeschirmt.



Am Tag der Entscheidung tagen sie im Palace Hotel der olympischen Hauptstadt Lausanne, während Hunderte Medienvertreter an einem anderen Ort, im Palais de Beaulieu, einquartiert werden. Am Abend, gegen 19.30 Uhr, wird Bach zur Verkündung im Beaulieu erwartet.



Zuvor werden sich die Exekutivmitglieder die Ergebnisse der IOC-Kommission von Samuel Schmid anhören. Der frühere Schweizer Bundesrat hat ermittelt, inwieweit russische Behörden und Geheimdienste am Dopingsystem während Olympia 2014 in Sotschi beteiligt waren.