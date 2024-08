Dunja Hayali: Einblicke in Doku "Am Puls"

von Dunja Hayali 22.08.2024 | 05:30 |

Über ihre neue Doku "Am Puls - Wütend, laut, radikal - die neue Protestkultur?" sagt Dunja Hayali: Sie spiegele "die ganze Bandbreite, was wir so die letzten Wochen und Monate in unserem Land halt auch erlebt haben".