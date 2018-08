Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - moma:future - Elektro-Trucks

Dass Elektroautos die Städte schonen, weil sie weniger Feinstaub, Stickoxide und CO2 in die Luft blasen, wissen wir. Demnächst kommen nun sogar elektrische LKW auf den Markt - was in Zukunft das Leben in den Städten verändern könnte.