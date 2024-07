E-Sports bei der Fußball-EM

von Gengiz Ünal 11.07.2024 | 05:30 |

Nicht nur in den Stadien rollt aktuell der Ball, sondern auch an den Konsolen. In Dortmund findet gerade ein großes E-Sports-Turnier statt. Eingeladen sind Profis und Hobby-Gamer.